حيلة عبقرية.. كيف تقرأ رسالة «واتساب» دون علم المرسل؟

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مراوغة وصدم بأحد طرق الرياض.. المرور يضبط متهمًا ويعلن عن القرار (فيديو)

مراوغة وصدم بأحد طرق الرياض.. المرور يضبط متهمًا ويعلن عن القرار (فيديو)

أطفال «قتيلة بيش» شاهدوا جريمة نحرها.. ولجنة نسائية لدراسة حالتهم

أطفال «قتيلة بيش» شاهدوا جريمة نحرها.. ولجنة نسائية لدراسة حالتهم

الجوازات توضح طريقة تسجيل «بلاغ هروب» عن العمالة المنزلية وكيفية إزالته

الجوازات توضح طريقة تسجيل «بلاغ هروب» عن العمالة المنزلية وكيفية إزالته

«البنوك» توضح حقيقة استخدام «بصمة الوجه» بدلاً عن بطاقات الصراف

«البنوك» توضح حقيقة استخدام «بصمة الوجه» بدلاً عن بطاقات الصراف

حيلة عبقرية.. كيف تقرأ رسالة «واتساب» دون علم المرسل؟

حيلة عبقرية.. كيف تقرأ رسالة «واتساب» دون علم المرسل؟
0

تواصل – وكالات:

خدعة وصفت بالعبقرية، تسمح لمستخدمي «واتساب» قراءة الرسائل بشكل سري دون تنبيه المرسل.

وعادة تظهر علامات زرقاء تؤكد للمرسل قراءتها، إلا أن مستخدمي آيفون يمكنهم قراءة الرسائل بحرية دون ظهور هذه العلامات ودون تغيير في الإعدادات، لاسيما هواتف 3D Touch، إذ تظهر خيارات جديدة عبر الضغط بقوة على الشاشة، وفي حال نقرت بقوة على إحدى الدردشات، يمكنك قراءة الرسائل المباشرة دون ظهور العلامات الزرقاء، بحسب موقع «ذي صن» البريطاني.

وتتيح هذه الخدعة قراءة نحو 12 رسالة من آخر الرسائل المرسلة بسرية تامة، لكن إذا ضغطت بشدة على الشاشة ستُنقل مباشرة إلى نافذة الدردشة الكاملة، وستظهر العلامات الزرقاء لدى المرسل وللأسف، تعمل الميزة السرية على إصدارات محددة من آيفون، وهي: 6s، و7، و7 بلس، و8، و8 بلس، وx، وxs، وxs ماكس.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

عملة رقمية لمدفوعات «واتس آب».. تحويل الأموال أصبح سهلاً

عملة رقمية لمدفوعات «واتس آب».. تحويل الأموال أصبح سهلاً

قريباً.. البحث في «واتساب» أكثر سهولة

قريباً.. البحث في «واتساب» أكثر سهولة

تقني يحذر من خطأ فادح قد يتسبب في اختراق حساب «الواتساب»

تقني يحذر من خطأ فادح قد يتسبب في اختراق حساب «الواتساب»

تحذير من رسالة احتيال جديدة عبر تطبيق «واتساب»

تحذير من رسالة احتيال جديدة عبر تطبيق «واتساب»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الإيذاء النبيل
مقالات

الإيذاء النبيل

المزيد
لماذا سمي الاسم بالاسم
تدوينات حرة

لماذا سمي الاسم بالاسم

المزيد
فضل القرض (السلفة)
مقالات

فضل القرض (السلفة)

المزيد
أدب الخصومة “بسّنا هواش”
تدوينات حرة

أدب الخصومة “بسّنا هواش”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>