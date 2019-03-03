حيلة عبقرية.. كيف تقرأ رسالة «واتساب» دون علم المرسل؟

تواصل – وكالات:

خدعة وصفت بالعبقرية، تسمح لمستخدمي «واتساب» قراءة الرسائل بشكل سري دون تنبيه المرسل.

وعادة تظهر علامات زرقاء تؤكد للمرسل قراءتها، إلا أن مستخدمي آيفون يمكنهم قراءة الرسائل بحرية دون ظهور هذه العلامات ودون تغيير في الإعدادات، لاسيما هواتف 3D Touch، إذ تظهر خيارات جديدة عبر الضغط بقوة على الشاشة، وفي حال نقرت بقوة على إحدى الدردشات، يمكنك قراءة الرسائل المباشرة دون ظهور العلامات الزرقاء، بحسب موقع «ذي صن» البريطاني.

وتتيح هذه الخدعة قراءة نحو 12 رسالة من آخر الرسائل المرسلة بسرية تامة، لكن إذا ضغطت بشدة على الشاشة ستُنقل مباشرة إلى نافذة الدردشة الكاملة، وستظهر العلامات الزرقاء لدى المرسل وللأسف، تعمل الميزة السرية على إصدارات محددة من آيفون، وهي: 6s، و7، و7 بلس، و8، و8 بلس، وx، وxs، وxs ماكس.