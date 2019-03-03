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ينطلق الخميس في الشرقية..«سوق مرش» يوفر 100 مسكن للأسر المحتاجة

ينطلق الخميس في الشرقية..«سوق مرش» يوفر 100 مسكن للأسر المحتاجة
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تواصل – متابعات:

ينطلق الخميس المقبل مهرجان “سوق مرش” الخيري الذي تنظمه جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية، بدعم حرم أمير المنطقة الشرقية الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي.

ويهدف المهرجان، الذي ينظم في حديقة الأمير سعود بن نايف بالظهران لمدة 3 أيام، لدعم التنمية الأسرية وبناء مجتمع حيوي منتج، إذ تتضافر فيه جهود الجهات الحكومية والخاصة لاستثمار ريع السوق في تأمين مساكن لـ100 أسرة محتاجة ترعاها الجمعية، بحسب عكاظ”.

وأعربت رئيسة مجلس إدارة جمعية ود الخيرية نعيمة الزامل عن شكرها الجزيل لأمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للجمعية الأمير سعود بن نايف، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، على دعمهما غير المحدود، مشيدة برعاية الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي لهذا المهرجان الخيري الذي سيعود ريعه لمساعدة الأسر التي ترعاها الجمعية وتعمل على تأهيلها بمختلف المجالات الحياتية في 4 أحياء محدودة الدخل بالخبر من خلال تأمين مساكن لـ100 أسرة محتاجة.

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