أطفال «قتيلة بيش» شاهدوا جريمة نحرها.. ولجنة نسائية لدراسة حالتهم

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أعلن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان إيفاد لجنة نسائية لزيارة الأطفال الذين شاهدوا الجريمة البشعة التي نفذها والدهم في بيش الخميس الماضي، ونحر خلالها والدتهم بالساطور.

ووفقا لـ”عكاظ” فقد أوضح مدير الفرع المهندس أحمد القنفذي أن اللجنة من إدارة الرعاية الاجتماعية، وستدرس حالة الأطفال وترفع توصياتها عاجلا.

وكانت الجريمة هزت المجتمع، بعدما نحر الأب أم الأبناء، عقب اصطحابها لحديقة المطعن في بيش، ثم استدرجها لتنفيذ جريمته خلف عمارة سكنية طور الإنشاء خلف الحديقة، وفر مصطحبا أطفاله، إلا أنه مع توقفه على الطريق وتصادف مرور مواطنين، الذين هبوا لمساعدته ظنا أن سيارته معطلة، أبلغت عنه طفلته، بالإشارة إلى أن والدها قتل أمها، لينهار الأب وسط بكاء وصراخ الأطفال، محاولا الفرار من السيارة، باتجاه جبل منجد، إلا أن الشرطة التي وصلها بلاغ المواطنين واستطاعت القبض على الأب القاتل في وقت وجيز ليقودهم لموقع الجريمة بعد الاعتراف، حيث وجدت الأم غارقة في دمائها على حصيرة في مكان موحش.

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