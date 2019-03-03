اليمن.. ميليشيا الحوثي تفخخ مخازن الغذاء

اتهمت الحكومة الشرعية اليمنية السبت، ميليشيات الحوثي الانقلابية، بزرع ألغام وعبوات ناسفة في مخازن الغذاء التابعة للمنظمات الأممية في محافظة الحديدة، غرب اليمن.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، دعا وزير الإدارة المحلية اليمني عبدالرقيب فتح، الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى إدانة “التصرف الإجرامي الذي يهدف إلى حرمان الشعب اليمني من المساعدات الإغاثية واتخاذ الإجراءات الحازمة والجادة لوقف كافة الأعمال الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي بحق الأعمال الإغاثية والإنسانية”.

واعتبر الوزير اليمني صمت المجتمع الدولي أمام هذه الجرائم الحوثية بحق الأعمال الإغاثية “غير مقبول”.