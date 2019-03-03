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عملة رقمية لمدفوعات «واتس آب».. تحويل الأموال أصبح سهلاً

عملة رقمية لمدفوعات «واتس آب».. تحويل الأموال أصبح سهلاً
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تستعد شركة “فيس بوك” لإطلاق عملة رقمية ودمجها مع واتس آب، ليسمح لمستخدميه إرسال النقود الإلكترونية إلى الأصدقاء والعائلة عبر الحدود.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن أكثر من 50 مهندساً في فيس بوك مشغولون في تطوير العملة الرقمية الخاصة بعملاقة التواصل الإجتماعي

ويجري حالياً تنفيذ مشروع فيسبوك بشكل سري، وتخطط الشركة لربط العملة بسلة من العملات الأجنبية المختلفة وليس الدولار، بحيث يمنح هذا النهج عملة واتساب مزيدًا من الثبات دون ربطها بأي نظام مالي في أي بلد محدد.

وفي ظل خطة فيس بوك لدمج منصاتها الثلاثة واتس آب وإنستغرام ومسنجر، فإن العملة الرقمية الجديدة سوف تصل إلى ما يقرب من 2.7 مليار شخص الذين يستخدمون أحد التطبيقات الثلاثة شهرياً.

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