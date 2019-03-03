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بالصور.. وزير الداخلية يصل إلى تونس

بالصور.. وزير الداخلية يصل إلى تونس
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تواصل – واس:

وصل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، مساء اليوم إلى الجمهورية التونسية ليرأس وفد المملكة المشارك في اجتماعات وزراء الداخلية العرب في دورته الـ36 .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار قرطاج الدولي وزير الداخلية التونسي هشام الفراتي، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، وأعضاء الوفد الدبلوماسي في السفارة السعودية.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية، صاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد سمو وزير الداخلية لشؤون التقنية، ومعالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.

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