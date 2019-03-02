«بلدي الرياض» يطلق جائزة متخصصة لمبادرات ساكني العاصمة

تواصل – الرياض:

أطلق المجلس البلدي لمدينة الرياض، جائزة متخصصة لتكريم وإبراز مساهمة المتفاعلين مع هموم الأمانة والخدمات البلدية بمدينة الرياض تحت مسمى “جائزة العملاء المتفاعلين”.

يأتي ذلك في إطار العلاقة التكاملية بين المجلس البلدي وساكني مدينة الرياض، تقديرا لجهودهم وتواصلهم الفعّال وما يقدمونه من ملاحظات ومقترحات لتحسين وتطوير العمل البلدي في العاصمة.

وخصص “بلدي الرياض” الجائزة لتكريم ساكني الرياض الذين قدموا مبادرات جادة لخدمة المدينة، ومقترحات بناءة تُسهم بشكل فعّال في رفع مستوى الخدمات البلدية المقدمة، وسيكون تقييم المبادرات وفق مجموعة من المعايير المحددة، من أبرزها تكامل فكرة المبادرة واحتوائها على العناصر الرئيسة اللازمة لإطلاقها بشكل عملي مثل: الهدف، وأسلوب التنفيذ، ومتطلبات التنفيذ، ودقة وصفها.

من جانب آخر، أوضح رئيس بلدي الرياض خالد العريدي، أن جائزة العملاء المتفاعلين تكريم للجهود المخلصة والمساهمات البناءة المقدمة من سكان الرياض للارتقاء بالخدمات البلدية، واستمرارا للشراكة المستمرة بين المجلس والمواطن، وتفعيلاً لتلك الشراكة نحو تطوير وتحسين الخدمات البلدية.

وأضاف رئيس لجنة الجائزة عبدالعزيز الراجحي أن المبادرات المقدمة يتعين أن توفر حلولاً لمشكلات محددة بطريقة واقعية، حسب مستوى الخطورة التي تعالجها كل مبادرة ونطاقها الجغرافي، مشيرا إلى تقييم مدى الاستفادة من التجارب العملية الناجحة التي استلهمتها تلك المبادرات محليًا ودوليًا ومدى ملاءمتها لواقع مدينة الرياض.

يُذكر أن بلدي الرياض قد وفررابطا إلكترونياللمشاركة في المسابقة ، كما خصص البريد الإلكتروني (mea@rmc.gov.sa) للتواصل المباشر والاستفسار عن بنود وشروط الجائزة.

وسيكون آخر موعد للمشاركة في “جائزة العملاء المتفاعلين” في يوم الخميس الموافق 14 رجب 1440هـ.