الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«البنوك» توضح حقيقة استخدام «بصمة الوجه» بدلاً عن بطاقات الصراف

«البنوك» توضح حقيقة استخدام «بصمة الوجه» بدلاً عن بطاقات الصراف

متى يحصل العامل على إجازة بأجر كامل؟.. توضيح مُفصَّل من «العدل»

متى يحصل العامل على إجازة بأجر كامل؟.. توضيح مُفصَّل من «العدل»

الرياض.. ضبط 5 مواطنين ارتكبوا 25 جريمة سلب بانتحال صفة رجال الأمن

الرياض.. ضبط 5 مواطنين ارتكبوا 25 جريمة سلب بانتحال صفة رجال الأمن

مستفيد يسأل «حساب المواطن»: متى يزيد الدعم؟!.. والبرنامج يرد

مستفيد يسأل «حساب المواطن»: متى يزيد الدعم؟!.. والبرنامج يرد

«بلدي الرياض» يطلق جائزة متخصصة لمبادرات ساكني العاصمة

«بلدي الرياض» يطلق جائزة متخصصة لمبادرات ساكني العاصمة
0

تواصل – الرياض:

أطلق المجلس البلدي لمدينة الرياض، جائزة متخصصة لتكريم وإبراز مساهمة المتفاعلين مع هموم الأمانة والخدمات البلدية بمدينة الرياض تحت مسمى “جائزة العملاء المتفاعلين”.

يأتي ذلك في إطار العلاقة التكاملية بين المجلس البلدي وساكني مدينة الرياض، تقديرا لجهودهم وتواصلهم الفعّال وما يقدمونه من ملاحظات ومقترحات لتحسين وتطوير العمل البلدي في العاصمة.

وخصص “بلدي الرياض” الجائزة لتكريم ساكني الرياض الذين قدموا مبادرات جادة لخدمة المدينة، ومقترحات بناءة تُسهم بشكل فعّال في رفع مستوى الخدمات البلدية المقدمة، وسيكون تقييم المبادرات وفق مجموعة من المعايير المحددة، من أبرزها تكامل فكرة المبادرة واحتوائها على العناصر الرئيسة اللازمة لإطلاقها بشكل عملي مثل: الهدف، وأسلوب التنفيذ، ومتطلبات التنفيذ، ودقة وصفها.

من جانب آخر، أوضح رئيس بلدي الرياض خالد العريدي، أن جائزة العملاء المتفاعلين تكريم للجهود المخلصة والمساهمات البناءة المقدمة من سكان الرياض للارتقاء بالخدمات البلدية، واستمرارا للشراكة المستمرة بين المجلس والمواطن، وتفعيلاً لتلك الشراكة نحو تطوير وتحسين الخدمات البلدية.

وأضاف رئيس لجنة الجائزة عبدالعزيز الراجحي أن المبادرات المقدمة يتعين أن توفر حلولاً لمشكلات محددة بطريقة واقعية، حسب مستوى الخطورة التي تعالجها كل مبادرة ونطاقها الجغرافي، مشيرا إلى تقييم مدى الاستفادة من التجارب العملية الناجحة التي استلهمتها تلك المبادرات محليًا ودوليًا ومدى ملاءمتها لواقع مدينة الرياض.

يُذكر أن بلدي الرياض قد وفررابطا إلكترونياللمشاركة في المسابقة ، كما خصص البريد الإلكتروني (mea@rmc.gov.sa) للتواصل المباشر والاستفسار عن بنود وشروط الجائزة.

وسيكون آخر موعد للمشاركة في “جائزة العملاء المتفاعلين” في يوم الخميس الموافق 14 رجب 1440هـ.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«بلدي الرياض» يوقع عددًا من مذكرات التفاهم لتطوير منظومة العمل

«بلدي الرياض» يوقع عددًا من مذكرات التفاهم لتطوير منظومة العمل

«بلدي الرياض» يعرض تساؤلات المواطنين حول الدور الرقابي لبرنامج «إجادة»

«بلدي الرياض» يعرض تساؤلات المواطنين حول الدور الرقابي لبرنامج «إجادة»

«الشؤون الإسلامية» تتفاعل مع «بلدي الرياض» وتقر توصيات ملتقى ذوي الاحتياجات

«الشؤون الإسلامية» تتفاعل مع «بلدي الرياض» وتقر توصيات ملتقى ذوي الاحتياجات

تعرف على ملامح خطة «بلدي الرياض» في 2019

تعرف على ملامح خطة «بلدي الرياض» في 2019

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

فضل القرض (السلفة)
مقالات

فضل القرض (السلفة)

المزيد
أدب الخصومة “بسّنا هواش”
تدوينات حرة

أدب الخصومة “بسّنا هواش”

المزيد
السفر من دون قلق!
مقالات

السفر من دون قلق!

المزيد
ضياع الفكرة بين التأسيس والتنفيذ!!
تدوينات حرة

ضياع الفكرة بين التأسيس والتنفيذ!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>