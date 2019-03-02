دخول البحرين بـ «الهوية الوطنية» أم جواز السفر؟.. «الجوازات» تجيب

تواصل – فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن لحاملي الهوية الوطنية السفر ضمن دول الخليج بالهوية الوطنية فقط على ألا تقل صلاحية سريان الهوية عن ٣ أشهر.

جاء ذلك في إطار رد الجوازات على سؤال تلقته من أحد المواطنين – عبر حسابها الرسمي بتويتر – قال فيه ” هل مازال دخول البحرين للسعوديين بالهوية الوطنية أم يلزم حمل جواز السفر؟”.

وأوضحت الجوازات أنه يمكن لحاملي الهوية الوطنية السفر ضمن دول الخليج بالهوية الوطنية على ألا تقل صلاحية سريان الهوية عن ٣ أشهر.

وبينت أنه في حال عدم مرافقة ولي الأمر يلزم إصدار تصريح سفر.