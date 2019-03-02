الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«البنوك» توضح حقيقة استخدام «بصمة الوجه» بدلاً عن بطاقات الصراف

«البنوك» توضح حقيقة استخدام «بصمة الوجه» بدلاً عن بطاقات الصراف

متى يحصل العامل على إجازة بأجر كامل؟.. توضيح مُفصَّل من «العدل»

متى يحصل العامل على إجازة بأجر كامل؟.. توضيح مُفصَّل من «العدل»

الرياض.. ضبط 5 مواطنين ارتكبوا 25 جريمة سلب بانتحال صفة رجال الأمن

الرياض.. ضبط 5 مواطنين ارتكبوا 25 جريمة سلب بانتحال صفة رجال الأمن

مستفيد يسأل «حساب المواطن»: متى يزيد الدعم؟!.. والبرنامج يرد

مستفيد يسأل «حساب المواطن»: متى يزيد الدعم؟!.. والبرنامج يرد

دخول البحرين بـ «الهوية الوطنية» أم جواز السفر؟.. «الجوازات» تجيب

دخول البحرين بـ «الهوية الوطنية» أم جواز السفر؟.. «الجوازات» تجيب
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن لحاملي الهوية الوطنية السفر ضمن دول الخليج بالهوية الوطنية فقط على ألا تقل صلاحية سريان الهوية عن ٣ أشهر.

جاء ذلك في إطار رد الجوازات على سؤال تلقته من أحد المواطنين – عبر حسابها الرسمي بتويتر – قال فيه ” هل مازال دخول البحرين للسعوديين بالهوية الوطنية أم يلزم حمل جواز السفر؟”.

وأوضحت الجوازات أنه يمكن لحاملي الهوية الوطنية السفر ضمن دول الخليج بالهوية الوطنية على ألا تقل صلاحية سريان الهوية عن ٣ أشهر.

وبينت أنه في حال عدم مرافقة ولي الأمر يلزم إصدار تصريح سفر.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الإمارات والبحرين تعلقان رحلاتهما الجوية إلى باكستان

الإمارات والبحرين تعلقان رحلاتهما الجوية إلى باكستان

كاتب: 7 أسباب لتردد الأوروبيين في تعاون اقتصادي حقيقي مع العرب

كاتب: 7 أسباب لتردد الأوروبيين في تعاون اقتصادي حقيقي مع العرب

البحرين.. الإطاحة بـ«شبكة تهريب مخدرات» مصدرها إيران

البحرين.. الإطاحة بـ«شبكة تهريب مخدرات» مصدرها إيران

هل يشترط خلو سجل ولي الأمر من المخالفات لإصدار جواز سفر للتابع؟

هل يشترط خلو سجل ولي الأمر من المخالفات لإصدار جواز سفر للتابع؟

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

فضل القرض (السلفة)
مقالات

فضل القرض (السلفة)

المزيد
أدب الخصومة “بسّنا هواش”
تدوينات حرة

أدب الخصومة “بسّنا هواش”

المزيد
السفر من دون قلق!
مقالات

السفر من دون قلق!

المزيد
ضياع الفكرة بين التأسيس والتنفيذ!!
تدوينات حرة

ضياع الفكرة بين التأسيس والتنفيذ!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>