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«العدل» تحذر من ارتكاب الجرائم المعلوماتية.. عقوبات قاسية

«العدل» تحذر من ارتكاب الجرائم المعلوماتية.. عقوبات قاسية
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تواصل – الرياض:

حذرت وزارة العدل من الوقوع في الجرائم المعلوماتية موضحة بشكل تفصيلي ماهي الجرائم المعلوماتية وماهي عقوبتها.

ونشرت الوزارة المادة الأولى من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية: “أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية”.

وقالت الوزارة أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين : كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

1-التنصت على ماهو مرسل عن طريق شبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي – دون مسوغ نظامي صحيح – أو التقاطه أو اعتراضه.

2-الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.

3-المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.

4-الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا.

5-التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

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