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وزير الخارجية يلتقي نظيره البريطاني في الرياض (صور)

وزير الخارجية يلتقي نظيره البريطاني في الرياض (صور)
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تواصل – الرياض:

استقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم السبت، معالي وزير خارجية بريطانيا جيرمي هنت، والوفد المرافق له.

ولدى وصول الوزير البريطاني صافح كبار مسؤولي الوزارة ثم دوّن كلمته في سجل الزوار.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والشراكة القائمة بين البلدين الصديقين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، والعمل المشترك في محاربة التطرف والإرهاب إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية السفير معن الحافظ، والوزير المفوض بالإدارة العامة للدول العربية أحمد جزاء الشيخ، ومدير عام الإدارة العامة لحقوق الإنسان عبدالمحسن بن خثيلة.

 

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