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«جامعة الجوف» تدعو طلاب وطالبات المنح للتسجيل

«جامعة الجوف» تدعو طلاب وطالبات المنح للتسجيل
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تواصل – واس:

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الجوف عن استقبال طلبات القبول للمنح الداخلية والخارجية للطلاب والطالبات “غير السعوديين” المنتظمين للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1440/1441هـ، اعتباراً من يوم غد 26 / 6 / 1440هـ ويستمر حتى يوم 9 / 7 / 1440هـ .

وأوضحت العمادة أن الترشيح سيكون حسب النسبة الموزونة للتخصصات العلمية، والنسبة المكافئة للتخصصات الأدبية، والمقاعد الشاغرة ورغبة المتقدم.

ودعت العمادة المتقدمين للاطلاع على شروط القبول والتخصصات المتاحة والمتطلبات والوثائق المطلوبة بالدخول على (الرابط).

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