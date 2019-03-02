قريباً.. البحث في «واتساب» أكثر سهولة

تواصل – وكالات:

يستعد تطبيق المراسلة الفوري “واتساب”، لطرح ميزة جديدة ومثيرة، متعلقة بالبحث عبر منصته.

وسيوفر التطبيق ميزة “البحث المتقدم”، الذي سيكون أكثر فائدة من البحث العادي المتوافر في الإصدار الحالي، بحسب “سبوتنيك”.

ويمتاز “البحث المتقدم” في “واتساب” بأنه سيمكن المستخدم من إجراء فلترة وتنقية لما يبحث عنه، إذ سيصبح مخيرا ما إذا كان يرغب في البحث داخل صور أو روابط أو ملفات صوت أو فيديو أو صور “جيف”.