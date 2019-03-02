مقتل 6 إثر استئناف الاشتباكات بين الهند وباكستان

تواصل – وكالات:

استهدف الجنود الهنود والباكستانيون من جديد مواقع وقرى بعضهم البعض بطول خط الحدود المضطرب في إقليم كشمير المتنازع عليه، ما أسفر عن مقتل ستة مدنيين وإصابة ستة آخرين، حسبما قال مسؤولون اليوم السبت.

تصاعدت التوترات منذ أن دخلت طائرات هندية الأجواء الجوية الباكستانية يوم الثلاثاء، ونفذت ما وصفتها الهند بضربة وقائية ضد المسلحين الذين ألقي باللوم عليهم في تفجير انتحاري في الرابع عشر من فبراير في الشطر الهندي من كشمير، كان أسفر عن مقتل 40 جندياً هندياً.

ردت باكستان بإسقاط طائرة هندية مقاتلة يوم الأربعاء واعتقلت طيارها، الذي عاد إلى الهند أمس الجمعة في بادرة سلام.

استؤنف القتال ليلا وحتى فجر اليوم السبت، ما أدى إلى مقتل شقيقين وأمهما في الشطر الهندي من كشمير.

قتل الثلاثة بعد أن سقطت قذيفة أطلقها جنود باكستانيون على منزلهم في منطقة بونش بالقرب مما يسمى خط السيطرة، الذي يقسم إقليم كشمير بين البلدين المسلحين نووياً، حسبما قالت الشرطة الهندية. وأصيب والد الطفلين بجروح خطيرة.

في الشطر الباكستاني من كشمير، قال المسؤول الحكومي عمر عزام إن قوات الهندية مستخدمة أسلحة ثقيلة “استهدفت بشكل عشوائي القرويين على طول خط المراقبة”، ما أسفر عن مقتل صبي وإصابة ثلاثة آخرين. وقال إن العديد من المنازل دمرت جراء القصف الهندي.

وبدأت عمليات القصف وإطلاق النار بالأسلحة الصغيرة مرة أخرى اليوم السبت بعد فترة هدوء استمرت بضع ساعات.

قال بيان للجيش الباكستاني إن مدنيين اثنين قتلا وأصيب اثنان آخران في القتال الجديد. وقال الجيش الهندي إن القوات الباكستانية هاجمت المواقع الهندية في عدة أماكن بطول الخط العسكري.

استخدم المسؤولون في كلا البلدين الوصف الروتيني للمواجهات العسكرية، قائلين إن جنود البلدين ردوا “بشكل مناسب”، وتبادلوا الاتهامات بانتهاك “غير مبرر” لاتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه عام 2003 في العديد من القطاعات على طول حدود كشمير، مستهدفين المواقع العسكرية لبعضهم البعض وكذلك القرى.