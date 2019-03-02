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جامعة جازان تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة بـ«نظام التعاون»

جامعة جازان تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة بـ«نظام التعاون»
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تواصل – جازان:

أعلنت جامعة جازان عبر موقعها الإلكتروني عن رغبتها في التعاون مع حملة الماجستير والدكتوراه من المواطنين السعوديين لتدريس بعض المقررات، في عدد من التخصصات الطبية والهندسية والعلمية والنظرية في مدينة جازان والمحافظات التابعة لها وفقاً لنظام التعاون، مع الكفاءات السعودية من غير منسوبي الجامعة وفق الشروط أدناه.

وحددت الجامعة عدداً من الشروط للقبول في تلك الوظائف:

1- أن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه أو الماجستير من جامعة معترف بها.

2- أن يكون مجال تخصصه امتدادا للمراحل السابقة.

3- القدرة على التعامل مع الأنظمة التعليمية الإلكترونية.

4- موافقة جهة العمل للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.

5- ستكون أولوية التعاون لحملة الدكتوراه ثم الماجستير وفق الاحتياج.

وبينت أن المستندات المطلوب إرفاقها مع الطلب هي:

1- صورة من المؤهلات العلمية.

2- صورة الهوية الوطنية.

3- السيرة الذاتية.

4- شهادات الخبرة إن وجدت.

وأوضحت أن موعد التقديم يبدأ يوم الأحد بتاريخ 1440/07/03هـ ولمدة أسبوع من تاريخه.

وأشارت إلى أن طريقة التقديم ستكون من خلال الرابط التالي:

https://elit.jazanu.edu.sa/FrmMutawneen/

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