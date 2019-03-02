فرصة لحديثي التخرج.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني، توفر وظائف لحديثي التخرج من حملة الشهادة المتوسطة (الكفاءة)، والثانوية العامة، ووظائف لذوي الخبرة من حملة الدبلوم، والبكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه، للعمل بمدينة الرياض ومحافظة جدة.

الوظائف:

1- مدير إدارة العلاج الطبيعي (جدة):

– درجة الدكتوراه في الفلسفة أو درجة الماجستير في العلوم أو درجة البكالوريوس في العلاج الطبيعي.

– التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)

2- مساعد ثاني سلسلة الإمدادات (الرياض):

– شهادة الثانوية العامة.

– خبرة سنة في مجال ذات صلة.

– التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)

3- أمين صندوق (الرياض):

– شهادة الثانوية العامة.

– لا يشترط وجود خبرة سابقة.

– التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)

4- كاتب حمية (الرياض):

– شهادة الثانوية العامة مع دورة معُتمدة في الغذاء والتغذية أو ما يعادلها.

– خبرة سنة واحدة في قسم الغذاء أو التغذية في عملية الخدمات الغذائية المؤسسية.

– التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)

5- موظف فرز بريد ثالث (الرياض):

– شهادة المتوسطة أو الثانوية العامة.

– رخصة قيادة سارية المفعول.

– التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).