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تفاصيل اكتشاف شحنة «كوكايين» في أحشاء امرأة بمطار المدينة

تفاصيل اكتشاف شحنة «كوكايين» في أحشاء امرأة بمطار المدينة
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تواصل – متابعات:

تمكنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم السبت، من إحباط محاولة تهريب كيلو و422 جراماً من الكوكايين عبر جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.

وفي التفاصيل أوضح مدير عام جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز مشعل الزبيدي، أن فريق التحري بجمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز مشعل الزبيدي، اشتبه أثناء إجراء عملية التفتيش لركاب إحدى الرحلات، بإحدى القادمات عبر هذه الرحلة، وهي من جنسية إفريقية.

وبتفتيشها من المفتشة الجمركية وفحصها عبر أنظمة فحص الأحشاء بالأشعة تبيّنت إيجابية الفحص، حيث عُثر بداخل أحشائها على 100 كبسولة تحتوي جميعها على كيلو و125 جراماً من الكوكايين”، حاولت تهريبها داخل المملكة.

وأكد الزببدي أنه تم إحباط محاولة تهريب 297 جراماً من الكوكايين عُثر عليها مُخبأة بنفس طريقة التهريب السابقة، حيث أخفاها أحد القادمين إلى المملكة 27 كبسولة في أحشائه تحتوي جميعها على تلك الكمية من الكوكايين، مبيناً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد ضبط الممنوعات.

ويُعد الكوكايين من أخطر أنواع المخدرات وأشدها ضرراً على متعاطيها، ومن أبرز أضراره: ارتفاع معدل ضربات القلب، حيث يعمل الكوكايين على تسريع ضربات القلب بشكل مبالغ فيه استجابة لتأثير المادة المخدرة في الجسم.

كما أن للكوكايين أضراراً سلوكية على متعاطيها حيث يتعرض المتعاطي لتقلبات مزاجية عنيفة، منها أن يكون حزيناً جداً، ومن ثم يتحول إلى حالة من الابتهاج والفرح للحظات قصيرة، وسرعان ما تنقلب النشوة والابتهاج إلى حزن وقلق، فضلاً عن ظهور بعض الانفعالات والسلوكيات السلبية مثل العدوانية والمشاعر السلبية المختلطة.

وناشدت الجمارك في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر جميع المواطنين بالمساهمة في حماية الوطن من خلال التبليغ على رقم 1910.

 

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