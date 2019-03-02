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الهلال الأحمر: 23 إصابة بـ «ملعب الجوهرة» بعد «ديربي جدة»

الهلال الأحمر: 23 إصابة بـ «ملعب الجوهرة» بعد «ديربي جدة»
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت الفرق الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر السعودي، المشاركة في تغطية مباراة الديربي بين فريقَي الأهلي والاتحاد، والتي أقيمت مساء أمس في ملعب الجوهرة بجدة 23 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بجدة، عبدالله أحمد أبوزيد؛ أن الفِرَق تولت إسعاف 23 حالة، وتم نقل حالة واحدة منها إلى مجمع الملك عبدالله الطبي.

وكانت الهيئة قد استعدّت بخطة تشغيلية لتغطية أحداث مباراة كأس الأمير محمد بن سلمان بين ناديَي الأهلي والاتحاد، والتي أقيمت أمس الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة.

وتضمنت الخطة تجهيز عدد 18 فرقة إسعافية؛ منها 5 فرق عنايات، تم توزيعها في نقاط إسعافية في أرجاء الملعب من الداخل والخارج والطرق المؤدّية للمدينة الرياضية؛ للحفاظ على سلامة الجمهور والمشاركين، وتقديم الرعاية الطبية العاجلة في حال حدوث إصابات خلال مجريات المباراة؛ حسب الخطة المعدّة للمنشآت الرياضية.

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