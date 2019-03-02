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«المطلق»: الجرائم المعلوماتية وترويج «الإباحية» من أعظم المعاصي

«المطلق»: الجرائم المعلوماتية وترويج «الإباحية» من أعظم المعاصي
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تواصل – الرياض:

وجَّه عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، تحذيرا لمن يتساهلون مع الذنوب والمعاصي، كونها سبب المصائب والكوارث وهلاك الأمم والأفراد.

وقال رداً على سؤال عن كارثة الوقوع في الذنوب والمعاصي، وعن آثارها السيئة والخطيرة على الفرد والمجتمع، وما هو السبيل للخلاص من هذه الذنوب؟ إن من شر عمل الذنوب وشؤمها الإدمان عليها، وأن تصبح جزءًا من حياة الإنسان، وأن المعاصي تعظم وتعلو جرمًا إذا فرح بها فاعلها، وافتخر وجاهر بها.

وقال -في برنامجه الأسبوعي “استديو الجمعة” على إذاعة نداء الإسلام أمس؛ أن من أعظم الجرائم المعلوماتية ترويج المنكرات من الأفلام الإباحية، والأذى، والكذب على الناس وأذيتهم، والتشهير بهم. مشيرًا إلى أن عقوباتها – بحسب النيابة العامة- قد تصل للسجن 5 سنوات، أو غرامة قد تصل إلى 5 ملايين ريال. موصيًا الجميع بالخروج من مستنقعات الرذيلة والمعاصي والمنكرات، والتوبة النصوح منها.

وأضاف: “صغائر الذنوب وكبائرها تزيد إثمًا وتعلو جرمًا إذا فرح الإنسان بها، وافتخر؛ فلا يستوي مَن أذنب وندم ومَن أذنب ففرح وأخبر الناس. واستدل المطلق بقوله صلى الله عليه وسلم: (كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من الجهار أن يعمل الرجل بالليل عملاً، ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه)”.

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