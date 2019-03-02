متحدث أمانة عسير لـ«تواصل»: أمين المنطقة وجَّه بالتعامل مع «الكلاب الضالة»

تواصل – محمد واص:

تفاعلت أمانة منطقة عسير مع ما نشرته صحيفة “تواصل” حول مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشكوى سكان مدينة أبها في منطقة عسير، من انتشار الكلاب الضالة وسط المدينة، بكثرة وبخاصة خلال فترات الليل وارتفاع أصوات نباحها بما يتسبب في إزعاج سكان المدينة الذين أبدوا تخوفهم من هجوم تلك الكلاب على أحد من المارة لا قدر الله خصوصاً في فترات الليل.

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة منطقة عسير “ماجد الشهري” لـ”تواصل” أن أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي قد أصدر توجيهاته بالتعامل مع تلك الكلاب الضالة وفق الأنظمة المسموح بها والقضاء على تلك المعاناة، وبناءً عليه قامت الفرق المختصة بصحة البيئة بوكالة الخدمات بالوقوف على الموقع ومكافحة تلك الكلاب والتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

يذكر أن “تواصل” كانت قد نشرت خبراً مرفقاً بالفيديو عن انتشار الكلاب الضالة وسط مدينة عسير بكثرة، وبخاصة خلال فترات الليل وارتفاع أصوات نباحها بما يتسبب في إزعاج سكان المدينة.

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