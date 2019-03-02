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مرور الشرقية يكشف ملابسات نقل مواد غذائية في «سيارة إسعاف»

مرور الشرقية يكشف ملابسات نقل مواد غذائية في «سيارة إسعاف»
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تواصل – المنطقة الشرقية:

ضبطت إدارة المرور بالمنطقة الشرقية سيارة إسعاف ظهرت في مقطع فيديو متداول، خلال استخدامها في نقل مواد غذائية.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، عبر صفحتها بـ “تويتر”، أن مرور الشرقية قبض على سيارة الإسعاف بعد استخدامها في غير الغرض المخصص لها، مشيرةً إلى أنه اتضح أن السيارة مباعة، واستخدمت في نقل المواد الغذائية، قبل فك التجهيزات الخاصة بالجهة المالكة لها سابقاً.

وكان رواد التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يظهر استخدام 3 أشخاص لسيارة إسعاف في نقل كمية من كراتين الخضار والمواد الغذائية.

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