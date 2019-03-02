التمويلات العقارية تسجل 46 ألف عقد تمويلي خلال عام واحد

تواصل – الرياض:

سجلت التمويلات العقارية السكنية الجديدة المقدمة من المصارف للأفراد بالتعاون مع الجهات الحكومية، ارتفاعا قويا خلال عام 2018، لتصل إجمالي عقود التمويل 46.885 عقدا تمويليا خلال عام واحد، بارتفاع نسبته 64.69 % مقارنة بعام 2017 التي بلغت إجمالي العقود آنذاك 28.469، وبنسبة ارتفاع التمويلات 132.98% مقارنة بعام 2016 التي بلغ إجمالي العقود 20.132 عقداً.

واستحوذت الفلل على النصيب الأعلى من إجمالي قيمة التمويلات المقدمة للأفراد، إذ بلغ إجمالي التمويلات الممنوحة للفلل 21.96 مليار ريال تمثل ما نسبته 81.42% من إجمالي التمويلات العقارية الممنوحة للأفراد.

ثم جاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية، واستحوذت على تمويلات قيمتها 3.04 مليار ريال، بنسبة 11.26% من إجمالي التمويلات العقارية من المصارف، فيما استحوذت الأراضي على 7.33% من إجمالي التمويلات بقيمة 1.98 مليار ريال، وبلغ إجمالي التمويلات المقدمة للفلل والشقق والأراضي قرابة 27.02 مليار ريال، بحسب “عكاظ”.

وبلغت إجمالي القروض العقارية المقدمة من المصارف التجارية إلى الشركات والأفراد 240.23 مليار ريال، بلغ نصيب الأفراد منها 141.36 مليار ريال بنسبة 58.85% من إجمالي القروض العقارية، فيما بلغت قروض الشركات 98.86 مليار ريال تمثل 41.15% من إجمالي القروض.

وفي ما يختص بالتمويلات السكنية الجديدة المقدمة من شركات التمويل العقارية بالتعاون مع الجهات الحكومية، بلغت 2.49 مليار ريال، استحوذت الفلل على 75.68% منها، إذ بلغ إجمالي التمويلات الممنوحة من شركات التمويل 1.89 مليار ريال للفلل، فيما استحوذت الشقق على 18.97% من التمويلات بقيمة 472 مليون ريال، أما الأراضي الممولة من الشركات بلغت نسبتها 5.35% بقيمة 133 مليون ريال.

وارتفعت تمويلات شركات التمويل العقاري بنسبة 52.75% خلال عام 2018، ليصل إجماليها إلى 3.61 مليار ريال، مقارنة بـ 2.36 مليار ريال في 2017، فيما ارتفعت بنسبة 69.77% بعد أن بلغت قيمتها 2.13 مليار ريال في 2016.

يذكر أن إجمالي القروض العقارية المقدمة من شركات التمويل العقارية بلغت 16.1 مليار ريال، بلغ نصيب الأفراد منها 82.68% بقيمة 13.31 مليار ريال، أما الشركات فبلغ نصيبها 2.79 مليار ريال بنسبة 17.32% من إجمالي القروض العقارية المقدمة من شركات التمويل.