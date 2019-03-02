الدفاع المدني يحل لغز اختفاء مواطن بمحافظة الحناكية (صور)

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كشفت إدارة الدفاع المدني بالمدينة المنورة، اليوم، لغز اختفاء مواطن يبلغ من العمر 46 عاما، بقرية النخيل بمحافظة الحناكية.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، أن العمليات تلقت بلاغا ظهر يوم أمس الجمعة عن فقدان مواطن يبلغ من العمر 46 عاماً بقرية النخيل التابعة لمحافظة الحناكية.

وأضاف أنه بالبحث عن المفقود عثر على بعض متعلقاته الشخصية جوار سد أبو صليله بقرية النخيل، ثم جرى البحث ليلة أمس وصباح اليوم داخل مياه السد من قبل فرق الدفاع المدني، وفرق الغواصين.

وعثر على المواطن غريقاً، وجرى انتشال جثمانه من داخل السد، واتضح أنه توفي عند الساعة 8:30 من صباح اليوم، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتسليم الحادث لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.