«البنوك» توضح حقيقة استخدام «بصمة الوجه» بدلاً عن بطاقات الصراف

قال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية، طلعت حافظ، إنه لا صحة لما تم تداوله حول توجه البنوك السعودية لإطلاق تقنية جديدة تتيح تنفيذ العمليات المصرفية باستخدام بصمة الوجه بدلاً من الرقم السري وبطاقات الصراف الآلي.

وأضاف متحدث البنوك السعودية أن ما تم تداوله في هذا الخصوص عارٍ تماماً من الصحة وليس دقيقاً.