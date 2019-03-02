الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«البنوك» توضح حقيقة استخدام «بصمة الوجه» بدلاً عن بطاقات الصراف

«البنوك» توضح حقيقة استخدام «بصمة الوجه» بدلاً عن بطاقات الصراف

متى يحصل العامل على إجازة بأجر كامل؟.. توضيح مُفصَّل من «العدل»

متى يحصل العامل على إجازة بأجر كامل؟.. توضيح مُفصَّل من «العدل»

الرياض.. ضبط 5 مواطنين ارتكبوا 25 جريمة سلب بانتحال صفة رجال الأمن

الرياض.. ضبط 5 مواطنين ارتكبوا 25 جريمة سلب بانتحال صفة رجال الأمن

مستفيد يسأل «حساب المواطن»: متى يزيد الدعم؟!.. والبرنامج يرد

مستفيد يسأل «حساب المواطن»: متى يزيد الدعم؟!.. والبرنامج يرد

«البنوك» توضح حقيقة استخدام «بصمة الوجه» بدلاً عن بطاقات الصراف

«البنوك» توضح حقيقة استخدام «بصمة الوجه» بدلاً عن بطاقات الصراف
أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك الوطنية، طلعت حافظ
0

تواصل – الرياض:

قال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية، طلعت حافظ، إنه لا صحة لما تم تداوله حول توجه البنوك السعودية لإطلاق تقنية جديدة تتيح تنفيذ العمليات المصرفية باستخدام بصمة الوجه بدلاً من الرقم السري وبطاقات الصراف الآلي.

وأضاف متحدث البنوك السعودية أن ما تم تداوله في هذا الخصوص عارٍ تماماً من الصحة وليس دقيقاً.

وكانت مصادر قد ذكرت أن إحدى الشركات المزودة لأجهزة الصراف الآلي في المملكة دخلت في شراكة مع شركة عالمية لتطوير خاصية لاستخدام الصرافات الآلية بالوجه بدلاً من الرقم السري لسحب الأموال، وهو ما نفاه المتحدث باسم البنوك السعودية.
شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«البنوك»: قريبًا.. فتح الحسابات الجارية باستخدام بيانات «أبشر»

«البنوك»: قريبًا.. فتح الحسابات الجارية باستخدام بيانات «أبشر»

صدمة جديدة من «أبل» لعشاق «الآيباد»

صدمة جديدة من «أبل» لعشاق «الآيباد»

كيف تحصل على تمويل «برنامج كفالة»؟.. الشروط والمستندات المطلوبة

كيف تحصل على تمويل «برنامج كفالة»؟.. الشروط والمستندات المطلوبة

اتفاق وشيك.. البنوك تدفع 10% من أرباحها بأثر رجعي لـ16 عاماً ماضية

اتفاق وشيك.. البنوك تدفع 10% من أرباحها بأثر رجعي لـ16 عاماً ماضية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

فضل القرض (السلفة)
مقالات

فضل القرض (السلفة)

المزيد
أدب الخصومة “بسّنا هواش”
تدوينات حرة

أدب الخصومة “بسّنا هواش”

المزيد
السفر من دون قلق!
مقالات

السفر من دون قلق!

المزيد
ضياع الفكرة بين التأسيس والتنفيذ!!
تدوينات حرة

ضياع الفكرة بين التأسيس والتنفيذ!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>