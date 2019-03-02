متى يحصل العامل على إجازة بأجر كامل؟.. توضيح مُفصَّل من «العدل»

تواصل – الرياض:

بينت وزارة العدل من خلال مبادرة “تعريف” أن نظام العمل ينصّ على أن من حق الموظف الحصول على إجازة بأجر كامل في 13 حالة.

وقالت إن تلك الحالات تتمثل في التالي:

“الزواج” ويستحق عنده إجازة قدرها 5 أيام، و”ولادة مولود له” ويستحق عند ذلك إجازة 3 أيام، كما يستحق 30 يوماً “إجازة مرضية”، و5 أيام عند وفاة زوجته أو أحد والديه أو أبنائه.

وكذلك تستحق العاملة إجازة 10 أسابيع عند وضعها، ويمكنها توزيع هذه الأسابيع وفق ضوابط يحددها النظام، كما تستحق إجازة لمدة شهر في حال إنجابها طفلاً مريضاً أو ذا احتياجات خاصة أو تتطلب حالته وجود مرافق.

كما تستحق العاملة المسلمة إجازة مدفوعة قدرها 4 أشهر و10 أيام عند وفاة زوجها، و15 يوماً للعاملة غير المسلمة عند وفاة زوجها.

ويستحق العاملون التعويض عن إجازة اليوم الوطني، وإجازة العيدين بواقع 4 أيام في كل عيد.

كما يستحق العامل الدارس إجازة تأدية الامتحان بعدد أيامه الفعلية بشروط محددة، كما يستحق العامل مرة واحدة طوال مدة خدمته إجازة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 15 يوماً لأداء فريضة الحج.