ظهور حالات «جرب» في مدارس بنات بمكة

أقرت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة بظهور عدد من حالات الجرب في بعض المدارس الحكومية للبنات بمكة المكرمة، غير أن عددها يعتبر عادياً وفقاً لمعدلات حدوث المرض في هذه الفترة من كل عام، ومقارنة بالحالات التي تم رصدها العام الماضي.

أوضح ذلك المتحدث باسم صحة المنطقة حمد العتيبي، وقال إن بلاغات وردت لحالات اشتباه بالجرب في عدد من المدارس، مبيناً أنه تم تأكيد بعض الحالات على أنها حالات جرب، والبعض الآخر شخصت على أنها حساسية جلدية عادية.

وأضاف إنه استناداً إلى نسبة الحالات المبلغ عنها عبر نظام “حصن” من جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، فإنه لا يوجد أي ارتفاع ملحوظ في حدوث الحالات، لافتاً إلى أن الوضع الوبائي للمرض مطمئن وتحت السيطرة.

وأبان أن الآلية المتبعة مع الحالات المؤكدة المرصودة هي إرسال فريق من المركز الصحي المختص بالمنطقة لإعطاء الحالات العلاج الوقائي المناسب والعمل على توعية وتثقيف الجميع بالمرض.