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توقعات برياح وأتربة وغبار على 5 مناطق

توقعات برياح وأتربة وغبار على 5 مناطق
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتدني في الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية, كذلك على منطقتي المدينة المنورة ونجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية و على السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة (الليث والقنفذة). وسماء غائمة جزئيًا على شمال غرب وغرب المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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