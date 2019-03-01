توقعات برياح وأتربة وغبار على 5 مناطق

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتدني في الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية, كذلك على منطقتي المدينة المنورة ونجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية و على السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة (الليث والقنفذة). وسماء غائمة جزئيًا على شمال غرب وغرب المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.