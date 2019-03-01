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«الشؤون البلدية»: أمناء المناطق لهم حق محاسبة «المقاولين المقصرين»

«الشؤون البلدية»: أمناء المناطق لهم حق محاسبة «المقاولين المقصرين»
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تواصل – فريق التحرير:

علقت وزارة الشؤون البلدية والقروية على تصريحات أمين محافظة جدة صالح التركي، التي أبدى فيها استياءه من أداء بعض المقاولين، مؤكدةً أن أمناء المناطق مسؤولون بشكل مباشر عن الأعمال البلدية كافة، ومحاسبة المقاولين المقصرين.

وقالت وزارة الشؤون البلدية في بيان لها، إنه بالإشارة إلى المقطع المرئي المتداول لأمين محافظة جدة أثناء حديثه عن تهاون بعض المقاولين فى أداء مهامهم، تنوه الوزارة إلى أن أمناء المناطق والمحافظات مسؤولون بشكل مباشر عن الأعمال والمشاريع البلدية كافة، التى يتم تنفيذها ضمن نطاق إشرافهم، بما يشمل المسؤولية عن مراقبة جودة وسلامة تنفيذ هذه الأعمال والمشاريع.

وأوضحت الوزارة أن أمناء المناطق والمحافظات يتمتعون بصلاحيات واسعة في تعزيز الرقابة على الأعمال والمشاريع البلدية، بما في ذلك فرض الغرامات على المخالفين والتوصية من خلال لجان فحص العروض بسحب المشاريع من المقاولين غير الملتزمين، وتنفيذ الأعمال على حسابهم.

وشددت على أن المقاولين الذين يتهاونون فى تنفيذ الأعمال والمشاريع التى أسندت إليهم سيكونون تحت طائلة المحاسبة وتطبيق الجزاءات المقررة فى الأنظمة، مبينةً أن تفويض الوزارة لهذه الصلاحيات يأتي ضمن ممكنات تطوير الأداء التي اعتمدت مؤخراً، واشتملت على إعطاء الأمناء الصلاحيات الإدارية والمالية كافة، وأن تمارس الوزارة دورها كمشرع وممكن ومراقب لأداء الأمانات.

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