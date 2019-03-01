«الأرصاد» تحذر من أتربة على الرياض لمدة 6 ساعات

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيها مبكرا على منطقة الرياض، يفيد بحدوث “رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة”.

وبدأت حالة الطقس عند منتصف ليل السبت، وتستمر حتى الساعة السادسة صباحا.

وتوقعت الهيئة في بيانها عن حالة الطقس اليوم السبت، أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتدني في الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من “الرياض، الشرقية، نجران، المدينة المنورة، الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، والسواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة”.

كما توقعت سماء غائمة جزئيا على شمال غرب وغرب المملكة.