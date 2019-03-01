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ضبط 211 منشأة مخالفة وإنذار 117 أخرى بالرياض (صور)

ضبط 211 منشأة مخالفة وإنذار 117 أخرى بالرياض (صور)
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تواصل – الرياض:

أعلن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أمس الجمعة، ضبط 211 مخالفة وإنذار 117 مُنشأة أخرى.

وأوضحت وزارة العمل، في بيان لها، أن مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل بالرياض، نفذت عددا من الحملات التفتيشية المفاجئة في العاصمة، وكل من محافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية، إضافة للدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها.

من جهة أخرى، نفّذ مكتب عمل الرياض، مساء الإثنين الماضي، بالمشاركة مع الجهات الشريكة، “متمثلة بالمرور والدوريات الأمنية والضبط الميداني”، حملة استهدفت قطاع الاتصالات بـ”حي النظيم، وأسفرت عن ضبط العديد من المخالفات والقبض على 14 وافدًا من مخالفي نظام الإقامة والعمل، وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم”.

ولفت مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض، يوسف السيالي، إلى استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة، وكل محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية، بالتعاون مع الجهات الشريكة؛ لضبط سوق العمل وتحسين بيئته، وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، مشيرًا إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحا أن هذه الحملات قد شملت 3029 مُنشأة تجارية.

 

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