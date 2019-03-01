الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مستفيد يسأل «حساب المواطن»: متى يزيد الدعم؟!.. والبرنامج يرد

مستفيد يسأل «حساب المواطن»: متى يزيد الدعم؟!.. والبرنامج يرد

قرار جديد من وزير البلديات يخص أمناء المناطق 

قرار جديد من وزير البلديات يخص أمناء المناطق 

مواطن سعودي يتعرض للاحتيال في الكويت.. بهذه الطريقة

مواطن سعودي يتعرض للاحتيال في الكويت.. بهذه الطريقة

تطورات قضية اعتداء والدة طالبة على قائدة مدرسة في بيش

تطورات قضية اعتداء والدة طالبة على قائدة مدرسة في بيش

بيان مهم من «النيابة العامة» بشأن التحقيقات مع المتهمين بالإخلال بأمن المملكة

بيان مهم من «النيابة العامة» بشأن التحقيقات مع المتهمين بالإخلال بأمن المملكة
0

تواصل – واس:

أصدرت النيابة العامة، بيانا مهما، مساء اليوم الجمعة، بشأن الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة.

وهذا نص البيان:

إلحاقاً للبيان الصادر من النيابة العامة بتاريخ 17 / 9 / 1439هـ بشأن الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية، فإن النيابة العامة تود الإيضاح أنها انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوة العامة ضد المتهمين فيها وهي حالياً بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة، وتؤكد النيابة أن جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بكافة حقوقهم التي كفلها لهم النظام.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

النيابة العامة تعلن توفر وظائف بمرتبة «ملازم تحقيق».. الشروط وطريقة التقديم

النيابة العامة تعلن توفر وظائف بمرتبة «ملازم تحقيق».. الشروط وطريقة التقديم

أمر ملكي.. نقل القضايا الجمركية إلى النيابة العامة

أمر ملكي.. نقل القضايا الجمركية إلى النيابة العامة

النيابة العامة تحدد الأعمال المحظور القيام بها في المناطق المحمية‎

النيابة العامة تحدد الأعمال المحظور القيام بها في المناطق المحمية‎

خلال شهر واحد.. «النيابة» تتلقى 15 ألف قضية أنجزت منها أكثر من 13 ألفاً

خلال شهر واحد.. «النيابة» تتلقى 15 ألف قضية أنجزت منها أكثر من 13 ألفاً

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

فضل القرض (السلفة)
مقالات

فضل القرض (السلفة)

المزيد
أدب الخصومة “بسّنا هواش”
تدوينات حرة

أدب الخصومة “بسّنا هواش”

المزيد
السفر من دون قلق!
مقالات

السفر من دون قلق!

المزيد
ضياع الفكرة بين التأسيس والتنفيذ!!
تدوينات حرة

ضياع الفكرة بين التأسيس والتنفيذ!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>