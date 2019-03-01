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نائب رئيس أمريكا: إتمام بناء «جدار المكسيك» قبل انتهاء مدة ترامب

نائب رئيس أمريكا: إتمام بناء «جدار المكسيك» قبل انتهاء مدة ترامب
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تواصل – وكالات:

تعهد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم الجمعة، بأن يتم الانتهاء من بناء الجدار الحدودي مع المكسيك قبل انتهاء الفترة الرئاسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد خلال مؤتمر العمل السياسي المحافظ الذي عقد في ناشونال هاربور (بولاية ماريلاند) بضواحي واشنطن “لقد بدأنا بالفعل في بناء الجدار الحدودي، وأعدكم بأن يتم الانتهاء من تشييده قبل انتهاء مدة رئاسة ترامب”.

وفي حال صحة وعد نائب الرئيس الأمريكي، فمن المفترض أن يكون تم الانتهاء من بناء الجدار الحدودي بين المكسيك والولايات المتحدة قبل يناير من عام 2021؛ وهو موعد انتهاء مدة ترامب الرئاسية.

يُذكر أنه في حال إعادة انتخاب ترامب مرة أخرى رئيساً للبلاد، ستنتهي ولايته الرئاسية الثانية في عام 2025.

وفي خطابه، دافع بنس عن إعلان حالة الطوارئ الوطنية التي أمر بها ترامب في منتصف فبراير الماضي لتمويل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك، وبتفعيل هذا الإعلان، يعتزم ترامب جمع ما يقرب من 8 مليارات دولار لتشييد الجدار الحدودي الذي سيمتد لنحو 376 كيلومتراً.

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