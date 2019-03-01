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تبوك.. إنقاذ مواطن سقط من أعلى المرتفعات الصخرية في «أملج»

تبوك.. إنقاذ مواطن سقط من أعلى المرتفعات الصخرية في «أملج»
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن رجال حرس الحدود والدفاع المدني بمحافظة أملج بمنطقة تبوك، اليوم الجمعة، من إنقاذ مواطن سقط من أعلى أحد المرتفعات الصخرية بمركز الشبعان.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني أن فرق البحث والإنقاذ بمحافظة أملج تمكنت من الوصول لشخص سقط من علو أحد المرتفعات الصخرية في أحد المتنزهات التابعة لمركز الشبعان اليوم، أثناء تجوله فيها.

وتعرض المواطن لإصابة متوسطة وبعض الكدمات حيث تم تقديم المساعدة الأولية، وتم الاتصال بالدفاع المدني والهلال الأحمر، وتم إسعاف المصاب ونقله إلى مستشفى أملج، وحالته مستقرة الآن.

وحث المتحدث الرسمي لحرس الحدود عموم المواطنين والمقيمين من المتنزهين ومرتادي الشواطئ إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع قواعد السلامة، مذكراً برقم التواصل مع طوارئ حرس الحدود (994)، في الحالات الطارئة.

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