الصرافات الآلية بتقنية «قارئ الوجه» في المملكة.. قريباً

تواصل – الرياض:

تستعد بنوك المملكة لطرح تقنية “قارئ الوجه” في صرافاتها الآلية قريباً، وذلك حسبما أوضح تقرير نشره موقع “بيومترك آبديت” المتخصص في تكنولوجيا الحاسوب.

وأوضح التقرير أن شركة سعودية مزودة لمكائن الصرافات (ATM) عقدت شراكة مع شركة عالمية متخصصة في تطوير نموذج أصلي للصور “البيومترية”؛ ما يتيح استخدام التطبيق للتعرف على وجه العميل عبر تقنية blockchain بدلاً من إدخال الرمز السري لسحب الأموال، وللتأكد من هوية العميل دون الحاجة إلى قاعدة بيانات البنك.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية طارق عبدات: إن تطوير الأجهزة المعتمدة على هذه التقنية سيسهم بشكل كبير في تقليل حالات الاحتيال، مضيفاً أن التحول الرقمي عامل أساسي لأهداف رؤية 2030، بحسب “عكاظ”.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للشركة العالمية المنتجة، أرمين إبراهيم، أن التقنية ستحل مشكلة تزوير البطاقات والسرقات من أجهزة الصرافات الآلية؛ ما يجعل إجراء المعاملات البنكية سهلة وآمنة إلى حد بعيد.

يُذكر أن تقنية “قارئ الوجه” بأجهزة الصرافات الآلية طُرحت في تايوان وإسبانيا خلال الشهر الجاري.