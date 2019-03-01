تفاصيل صادمة.. خفايا غش اللحوم في بعض أسواق ومطاعم الرياض (فيديو)

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تفاصيل صادمة كشف عنها برنامج تلفزيوني، فيما يتعلق بنقل وتداول اللحوم في أسواق الرياض، فضلاً عن غش اللحوم في بعض مطاعم الوجبات السريعة بعد تعرضها للتلف.

واستعرض برنامج “ما لم ترَ” على قناة “إم بي سي” خفايا غش اللحوم في بعض المطاعم في مدينة الرياض، وتطرق البرنامج لوسائل غريبة تستخدمها بعض المطاعم لتحضير اللحوم الخاصة بوجبات “الستيك”.

وعرض مقدم البرنامج مشاهدَ من داخل أحد أسواق اللحوم وسط مدينة الرياض، حيث يجري تفريغ شاحنات محملة بذبائح الأغنام والأبقار والجمال داخل المحلات التي تشتري تلك اللحوم بالجملة.

وتناول البرنامج الطرق التي تستخدم في نقل اللحوم من الشاحنات إلى المحلات، التي تفتقر لأبسط أبجديات النظافة بداية من الشاحنات غير المبردة وحتى اللحوم المكشوفة المنقولة على عربات غير مهيأة لنقل الأغذية.

كما رصد التقرير إهمال العمال المختصين بنقل اللحوم وعدم مبالاتهم، حيث تكون اللحوم معرضة للذباب والحشرات، وقد تلامس الأرض عند نقلها أيضاً.

أما على صعيد المطاعم، قال مقدم البرنامج إنَّ بعضها، خصوصاً المتخصصة في تقديم وجبات “الستيك”، تستخدم “الصمغ” لإلصاق لحوم من مصادر متعددة، أو تجميع قطع صغيرة من اللحم على صورة قطعة واحدة كبيرة.

مضيفاً أن المادة المستعملة للصق اللحوم من عائلة الإنزيمات التي تعمل كذلك كمخثِّر؛ ما يزيد من فرص تكون الأحياء الدقيقة على اللحوم التي تترك كذلك في ظروف غير صحية.