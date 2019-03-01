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«الصندوق العقاري»: خطة لإنهاء قوائم المنتظرين خلال 3 سنوات

«الصندوق العقاري»: خطة لإنهاء قوائم المنتظرين خلال 3 سنوات
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تواصل – فريق التحرير:

أكد مسؤول بصندوق التنمية العقاري، أن معدل تحصيل ديون الصندوق لدى المستفيدين المتعثرين في السداد ارتفع من 6% إلى 11% سنوياً.

وأوضح مدير إدارة خدمة المستفيدين من الصندوق، عبدالرحيم العمري، أن الصندوق وضع خطة لإنهاء قوائم المنتظرين خلال 3 سنوات، مشيراً خلال ورشة عمل “منظومة الإسكان” التي نظمها المعهد العقاري بالخبر أمس الخميس إلى أن الصندوق تمكن من تمويل 860 ألف مواطن، وأن تمويل القرض العقاري ساعد على تقليص قوائم الانتظار.

وأضاف أن الجهات المشاركة في تمويل القروض السكنية بلغت 16 جهة خلال العام 2018، لافتاً إلى أن الصندوق عمل على دعم المرأة السعودية، ومساعدتها على تملك سكن، بإصدار مجلس إدارته قراراً يسمح بأن تحل المرأة محل المقترض الأصلي وتملك منزلاً باسمها، دون اشتراط كونها معيلة لأسرتها أو متزوجة؛ وفقاً لـ”الاقتصادية”.

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