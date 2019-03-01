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وصول 3.8 مليون معتمر.. وإصدار 4.3 مليون تأشيرة

وصول 3.8 مليون معتمر.. وإصدار 4.3 مليون تأشيرة
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تواصل – واس:

سجَّلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 4.3 مليون تأشيرة حتى تاريخ 23 جمادى الآخرة لهذا العام، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 3.8 مليون معتمر.

في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 443,560 معتمراً، منهم 304,897 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 138,663 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 3,448,994 معتمراً بعد أن أدُّوا العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، الذي يقيس خمسة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن منَّ الله عليهم بأداء مناسك العمرة، وأعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة حيث بلغ عددهم 10,179موظفاً، منهم 8,441 من الذكور، و1,738من الإناث.

وصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 3,464,929 معتمراً، وعن طريق المنافذ البرية 392,632 معتمراً، وسجل وصول 34,993 معتمراً عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت بالترتيب: باكستان 949,895، تليها إندونيسيا 633,253، بعدها الهند 408,495، ثم اليمن 206,980، ومصر خامساً 204,327 معتمراً. وتأتي بعدها كل من: ماليزيا 200,873، تركيا 183,164، الجزائر 138,092، الأردن 106,751، بنجلاديش. 99,629.

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوَّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين؛ بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.

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