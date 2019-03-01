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استئناف تفويج معتمري باكستان إلى مطار جدة بعد فتح «الأجواء»

استئناف تفويج معتمري باكستان إلى مطار جدة بعد فتح «الأجواء»
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تواصل – واس:

استأنفت وزارة الحج والعمرة تفويج المعتمرين الباكستانيين إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، المتجهة رحلاتهم إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد، وكراتشي؛ إثر فتح الأجواء والمطارات، باستثناء الرحلات المتجهة إلى لاهور نظراً لاستمرار إغلاق المجال الجوي.

وقالت وزارة الحج والعمرة في بيان إلحاقي إن فِرق العمل تعمل على المتابعة والتنسيق لتأكيد حجوزات السفر للمعتمرين الباكستانيين مع شركات النقل الجوي، وتفويجهم إلى المطار في الأوقات المحددة للمغادرة، كما صدر تعميم من الوزارة لشركات ومؤسسات العمرة لمراجعة مكتب الخطوط الجوية العربية السعودية، ومكتب الخطوط الجوية الباكستانية، لإنهاء إجراءات المعتمرين، وأن يقوم مندوبو شركات ومؤسسات العمرة المتواجدون في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بمراجعة إدارة الحج والعمرة بالمطار للتنسيق فوراً.

وقام وكيل الوزارة لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز وزان، يرافقه مدير عام خدمات المعتمرين، خالد لبني، بجولة تفقدية بتوجيه من وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، ومتابعة من نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط؛ للإشراف على فِرق العمل، والتأكد من الخدمات المقدمة للمعتمرين الباكستانيين، وسير إجراءات التفويج، وحثّهم على بذل المزيد من الجهود لما فيه راحة ضيوف الرحمن، وتقديم أرقى الخدمات، وإنهاء إجراءاتهم حتى يعودوا إلى بلادهم سالمين.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، والحرص على راحة وسلامة المعتمرين.

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