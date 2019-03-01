الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مواطن سعودي يتعرض للاحتيال في الكويت.. بهذه الطريقة

مواطن سعودي يتعرض للاحتيال في الكويت.. بهذه الطريقة

تطورات قضية اعتداء والدة طالبة على قائدة مدرسة في بيش

تطورات قضية اعتداء والدة طالبة على قائدة مدرسة في بيش

تفاصيل جديدة في جريمة «ناحر زوجته» بجازان.. صرخات طفلة تقود للقبض على الجاني

تفاصيل جديدة في جريمة «ناحر زوجته» بجازان.. صرخات طفلة تقود للقبض على الجاني

مسؤول يكشف عن مفاجأة بشأن حجم إنفاق الأسر على التعليم

مسؤول يكشف عن مفاجأة بشأن حجم إنفاق الأسر على التعليم

الرياض.. 4 ملايين ريال غرامات على مماطلين في دفع أجور العاملين

الرياض.. 4 ملايين ريال غرامات على مماطلين في دفع أجور العاملين
0

تواصل – الرياض:

فرضت المحكمة العمالية في الرياض غرامات قيمتها 4 ملايين ريال على مماطلين في سداد أجور العاملين لديهم، دون أن يكون هناك مبرر لتأخير رواتبهم أو عدم دفعها.

وتهدف هذه الأحكام للمحافظة على الحقوق وضبط سوق العمل، وتحسين بيئة العمل في المملكة، وجعلها بيئة جاذبة ومميزة تسودها الحماية القانونية لأطراف العلاقة العمالية؛ مما يعزز من فرص الاستثمار داخل المملكة.

وبحسب المادة 94 من نظام العمل؛ فإنه إذا ثبت لدى المحكمة أن المدعى عليه لم يدفع للعامل لديه الأجر في الوقت المستحق دون أي مسوغ أو مبرر مشروع؛ أوقعت عليه غرامة مالية بما لا يتجاوز ضعف الأجر المتأخر، على أن تودع في صندوق التنمية البشرية؛ لاستثمارها في دعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«العقاري» يخطط لاستعادة 30 مليار ريال من مقترضين مماطلين

«العقاري» يخطط لاستعادة 30 مليار ريال من مقترضين مماطلين

«العدل» تستعيد 57 مليار ريال عبر قضاء التنفيذ من المماطلين

«العدل» تستعيد 57 مليار ريال عبر قضاء التنفيذ من المماطلين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

فضل القرض (السلفة)
مقالات

فضل القرض (السلفة)

المزيد
أدب الخصومة “بسّنا هواش”
تدوينات حرة

أدب الخصومة “بسّنا هواش”

المزيد
السفر من دون قلق!
مقالات

السفر من دون قلق!

المزيد
ضياع الفكرة بين التأسيس والتنفيذ!!
تدوينات حرة

ضياع الفكرة بين التأسيس والتنفيذ!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>