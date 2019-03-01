الأمن التونسي يحجز رسائل بريدية سامة استهدفت شخصيات عامة

تواصل – واس:

حجز الأمن التونسي 19 رسالة بريدية تحوي موادَّ سامة كانت موجهة لعدة شخصيات تونسية.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية، اليوم، أن العملية جاءت عقب توفر معلومات حول تخطيط مجموعة إرهابية لاستهداف بعض الشخصيات العامة في تونس عبر هذه الرسائل.

وأشار البيان إلى أن المصالح المختصة تعهدت بالبحث في هذه القضية؛ للوقوف على ملابساتها والجهات التي تقف وراءها، واتخاذ الإجراءات الأمنية والقضائية اللازمة في شأنها، مطالبة السياسيين والإعلاميين والنقابيين وغيرهم من الشخصيات الرسمية والعامة بضرورة الإبلاغ بكل ما يثير الشك والريبة في هذا السياق.