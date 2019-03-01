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قيادي يمني: ميليشيا الحوثي انكسرت أمام المقاومة في حجور

قيادي يمني: ميليشيا الحوثي انكسرت أمام المقاومة في حجور
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تواصل – وكالات:

قال حسن هديس القيادي اليمني في مقاومة حجور: إن الميليشيات الانقلابية في حالة انكسار الآن جراء الضربات الموجعة التي تتلقاها من رجال المقاومة وطيران التحالف العربي.

وأوضح هديس، أن قبائل حجور سيطرت على عددٍ من المواقع المهمة وطردت الميليشيات الانقلابية وجرعتها الهزائم، حيث بلغت عدد الغارات التي نفذها الطيران أكثر من 140 غارة جوية استهدفت مواقع مهمة لتجمع الميليشيات الانقلابية.

مؤكداً أن هذه الضربات دقيقة ونوعية وحققت القبائل انتصارات متواصلة منذ بداية تصديها لعدوان الميليشيات وتحولت المعركة من الدفاع إلى الهجوم مع دحرها الميليشيات من عدة مواقع كانت تتحصن فيها.

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