الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مواطن سعودي يتعرض للاحتيال في الكويت.. بهذه الطريقة

مواطن سعودي يتعرض للاحتيال في الكويت.. بهذه الطريقة

تطورات قضية اعتداء والدة طالبة على قائدة مدرسة في بيش

تطورات قضية اعتداء والدة طالبة على قائدة مدرسة في بيش

تفاصيل جديدة في جريمة «ناحر زوجته» بجازان.. صرخات طفلة تقود للقبض على الجاني

تفاصيل جديدة في جريمة «ناحر زوجته» بجازان.. صرخات طفلة تقود للقبض على الجاني

مسؤول يكشف عن مفاجأة بشأن حجم إنفاق الأسر على التعليم

مسؤول يكشف عن مفاجأة بشأن حجم إنفاق الأسر على التعليم

«الإسكان»: ضخ 450 مليون ريال من رسوم الأراضي البيضاء في 4 مشاريع

«الإسكان»: ضخ 450 مليون ريال من رسوم الأراضي البيضاء في 4 مشاريع
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف الرئيس التنفيذي لقطاع الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان، المهندس عبدالحميد الحماد، أن مخالفات رسوم الأراضي البيضاء التي تم فرضها تجاوزت 255 مخالفة.

وقال الحماد أثناء مشاركته في ورشة عمل “منظومة الإسكان” أمس الأول بالخبر، إن الوزارة ضخت 450 مليون ريال من الرسوم المحصلة في 4 مشاريع سكنية خلال 2018، وسيتم إعلان المزيد خلال الفترات القادمة.

وأشار إلى أن لكل مالك أرضاً مفوترة ضمن رسوم الأراضي 3 خيارات: دفع الرسوم، أو تطوير الأرض، أو بيعها، مبيناً أن الخيارات الثلاثة تصب بشكل مباشر في صالح مشاريع الإسكان.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

12 ألف أسرة تستفيد من الخيارات السكنية.. «الإسكان» تكشف التفاصيل

12 ألف أسرة تستفيد من الخيارات السكنية.. «الإسكان» تكشف التفاصيل

بشرى للمواطنين.. «الإسكان» تتيح الاختيار الإلكتروني لـ12 مخططاً مجانياً

بشرى للمواطنين.. «الإسكان» تتيح الاختيار الإلكتروني لـ12 مخططاً مجانياً

تسليم الدفعة الثانية من الفلل السكنية في مشروع «الواجهة» بالدمام (صور)

تسليم الدفعة الثانية من الفلل السكنية في مشروع «الواجهة» بالدمام (صور)

«الإسكان» تكشف آخر موعد لسداد رسوم الأراضي البيضاء في الرياض

«الإسكان» تكشف آخر موعد لسداد رسوم الأراضي البيضاء في الرياض

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

فضل القرض (السلفة)
مقالات

فضل القرض (السلفة)

المزيد
أدب الخصومة “بسّنا هواش”
تدوينات حرة

أدب الخصومة “بسّنا هواش”

المزيد
السفر من دون قلق!
مقالات

السفر من دون قلق!

المزيد
ضياع الفكرة بين التأسيس والتنفيذ!!
تدوينات حرة

ضياع الفكرة بين التأسيس والتنفيذ!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>