الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مواطن سعودي يتعرض للاحتيال في الكويت.. بهذه الطريقة

مواطن سعودي يتعرض للاحتيال في الكويت.. بهذه الطريقة

تطورات قضية اعتداء والدة طالبة على قائدة مدرسة في بيش

تطورات قضية اعتداء والدة طالبة على قائدة مدرسة في بيش

تفاصيل جديدة في جريمة «ناحر زوجته» بجازان.. صرخات طفلة تقود للقبض على الجاني

تفاصيل جديدة في جريمة «ناحر زوجته» بجازان.. صرخات طفلة تقود للقبض على الجاني

مسؤول يكشف عن مفاجأة بشأن حجم إنفاق الأسر على التعليم

مسؤول يكشف عن مفاجأة بشأن حجم إنفاق الأسر على التعليم

شرطة القصيم تطيح بـ4 تشاديين شكلوا عصابة لسرقة محتويات السيارات

شرطة القصيم تطيح بـ4 تشاديين شكلوا عصابة لسرقة محتويات السيارات
0

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة القصيم، من الإطاحة بتشكيل عصابي تكون من أربعة وافدين تشاديين، لتورطهم في عدة جرائم سرقة.

وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة القصيم الرائد بدر السحيباني، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها التي نفذتها الشرطة؛ أسفرت عن ضبط تشكيلٍ عصابي من أربعة وافدين من الجنسية التشادية.

وتم القبض عليهم بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم السرقة من المركبات، والاستيلاء على محتوياتها من أموالٍ وممتلكات، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

ضبط صومالي ويمني سرقا 15 منزلاً بالرياض

ضبط صومالي ويمني سرقا 15 منزلاً بالرياض

ضبط 4 «نشالين عرب» بالقصيم.. جرائمهم في الجوامع والمقابر والمصارف

ضبط 4 «نشالين عرب» بالقصيم.. جرائمهم في الجوامع والمقابر والمصارف

«شرطة الرياض» تضبط عصابة ارتكبت 14 جريمة سرقة

«شرطة الرياض» تضبط عصابة ارتكبت 14 جريمة سرقة

شرطة القصيم تتوصل لمتهمين قتلا مواطناً داخل منزله

شرطة القصيم تتوصل لمتهمين قتلا مواطناً داخل منزله

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

فضل القرض (السلفة)
مقالات

فضل القرض (السلفة)

المزيد
أدب الخصومة “بسّنا هواش”
تدوينات حرة

أدب الخصومة “بسّنا هواش”

المزيد
السفر من دون قلق!
مقالات

السفر من دون قلق!

المزيد
ضياع الفكرة بين التأسيس والتنفيذ!!
تدوينات حرة

ضياع الفكرة بين التأسيس والتنفيذ!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>