شرطة القصيم تطيح بـ4 تشاديين شكلوا عصابة لسرقة محتويات السيارات

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة القصيم، من الإطاحة بتشكيل عصابي تكون من أربعة وافدين تشاديين، لتورطهم في عدة جرائم سرقة.

وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة القصيم الرائد بدر السحيباني، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها التي نفذتها الشرطة؛ أسفرت عن ضبط تشكيلٍ عصابي من أربعة وافدين من الجنسية التشادية.

وتم القبض عليهم بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم السرقة من المركبات، والاستيلاء على محتوياتها من أموالٍ وممتلكات، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.