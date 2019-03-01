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تعميم مهم من «تعليم حائل» للمعلمين بشأن الجوال ومواقع التواصل

تعميم مهم من «تعليم حائل» للمعلمين بشأن الجوال ومواقع التواصل
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تواصل – حائل:

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل تعميماً منعت فيه استخدام أجهزة الجوال بأي شكل من الأشكال من قِبل المعلمين والمعلمات أثناء الحصص الدراسية، داعيةً إلى استثمار وقت الحصص كاملاً بما يفيد الطالب والطالبة.

جاء ذلك بعد ملاحظة انشغال بعض المعلمين بأجهزة الهاتف النقال أثناء الحصص بإجراء المكالمات الهاتفية أو الرد عليها، أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتصفح أثناء الحصص الدراسية.

وأكد التعميم على قادة المدارس وقائدات الروضات الاهتمام والمتابعة الشخصية، وإبلاغ المعلمين والمعلمات بمضمونه وتوقيعهم بالعلم، والرفع بأي مخالفة إلى مكتب التعليم الذي تتبع له المدرسة؛ وفقاً لـ”الميدان التعليمي”.

وأشار التعميم إلى أنه تقتضي واجبات المعلم والمعلمة ومسؤوليتهما الوظيفية القيام بما عُهد إليهما من مهام وأعمال بكل جد وأمانة وإخلاص، والحرص على تخصيص وقت العمل كاملاً لأداء الواجبات الوظيفية، وعدم الانشغال بأي أمور جانبية تؤثر سلباً على استثمار واستقلال زمن الحصة بما يفيد الطالب.

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