في بادرة سلام.. باكستان تطلق سراح الطيار الهندي

تواصل – وكالات:

سلمت باكستان الطيار الهندي المحتجز لديها الى الهند، وأظهر مقطع مصور نشرته قناة “إن دي تي في” الهندية ترحيب المسافرين على متن طائرة ركاب متجهة إلى نيودلهي، بالطيار المحتجز الذي يسافر معهم على متن الرحلة.

وكان وزير خارجية باكستان شاه محمود قرشي، قد أكد في وقت سابق أن بلاده ستسلم للهند اليوم الجمعة، طياراً كانت قد أسقطت طائرته، وذلك في مسعى لنزع فتيل أزمة بين البلدين المسلحين نووياً.

وقال قرشي للبرلمان: “كبادرة سلام ولمنع تصعيد الأمور، سيفرج عن الطيار الهندي المعتقل لدينا بعد ظهر اليوم عند منطقة وجاه الحدودية”، في إشارة إلى معبر حدودي قرب مدينة لاهور بشرق باكستان.