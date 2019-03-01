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عتق رقاب 3 مواطنين من القصاص بعد شفاعة وزير الحرس الوطني وأمير عسير

عتق رقاب 3 مواطنين من القصاص بعد شفاعة وزير الحرس الوطني وأمير عسير
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تواصل – فريق التحرير:

استجابة لشفاعة وزير الحرس الوطني الأمير عبد الله بن بندر، وأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، تنازل أولياء دم بكل من الرياض، وعسير عن تنفيذ حكم القصاص بـ3 جناة لوجه الله تعالى.

وزار الأمير تركي بن طلال، أمس الخميس، شيخ الشمل عمير بن عاتق الحارثي في منزله بترج، والتقى بأولياء الدم وطلب تنازلهم عن السجناء المحكومين، حيث جاءت استجابة أولياء الدم تقديراً لحضور وشفاعة الأمير.

وفي سياق متصل، أعلن المواطن فريج بن عبيد الفدعاني العنزي مساء أمس الخميس أمام وزير الحرس الوطني بحي النظيم، عفوه عن قاتل ابنه “عبيد” تقديراً لحضور الأمير، وقال: “الدم غالي وولاة أمرنا أغلى”.

وكان الأمير عبد الله بن بندر تحدث خلال اللقاء الذي شهده أعيان قبيلة عنزة وعدد من القبائل الأخرى، عن فضيلة العفو وعتق الرقبة، مبيناً أن الجاني والمجني عليه أبناء عمومة وأن الشيطان دخل بينهما، مشيراً إلى الثواب العظيم الذي سيناله أولياء الدم في الآخرة.

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