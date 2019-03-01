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تعرّف على أحدث الاتجاهات في عالم الساعات الذكية

تعرّف على أحدث الاتجاهات في عالم الساعات الذكية
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تواصل – وكالات:

كشف مؤتمر المحمول العالمي MWC19 النقاب عن أنواع مختلفة من الساعات الذكية، التي لم تعد تقتصر على الوظائف الرياضية فحسب، إذ أصبحت تستهدف أيضاً مجموعات معينة من المستخدمين من الآباء والأطفال وعشاق التقنيات الحديثة.

وكشفت شركة نوبيا Nubia الصينية ساعتها الذكية Alpha الجديدة، والتي تمتاز بشاشة AMOLED قياس 4 بوصات، لتلبية متطلبات عشاق التقنيات الحديثة، إذ تدعم هذه الساعة شبكة WLAN اللاسلكية وتقنية البلوتوث وبطاقة eSIM، مع كاميرا سيلفي وميكروفون وسماعة، ولم تعلن الشركة الصينية موعد إطلاق ساعتها الذكية الجديدة في الأسواق.

وشهد جناح سامسونغ في المؤتمر كشف النقاب عن الساعة الذكية غالاكسي Watch Active، والتي تجمع  بين الساعة الذكية وسوار اللياقة البدنية.

وخفضت الشركة الكورية الجنوبية بخفض وزن الساعة وقُطر الشاشة (40 ملم) بوضوح مقارنة مع الموديلات السابقة. ونظراً لتخلي سامسونغ عن الإطار القابل للتدوير، فإن استعمال الساعة يقتصر على الشاشة اللمسية AMOLED، ومن المقرر طرح ساعة سامسونغ غالاكسي Watch Active الجديدة في الأسواق العالمية في منتصف مارس (آذار) بأربعة ألوان مختلفة لجسم الساعة.

وتسعى شركة Xplora النرويجية بساعتها الذكية 3S المقاومة للماء إلى تلبية متطلبات الآباء، الذين يرغبون في متابعة أبنائهم والتعرف على أماكن وجودهم باستمرار، بالتواصل معهم هاتفياً ومعرفة أماكنهم على الخريطة عن طريق التطبيق المتصل.

ويستفيد الأبناء من الساعة الذكية الجديدة بدمج عداد الخطوات لتحفيزهم على ممارسة الرياضة أثناء اللعب عن طريق تحويل الأنشطة البدنية في الهواء الطلق إلى مزايا عند تشغيل الألعاب على جهاز بلاي ستيشن 4، ومن المتوقع ظهور أول لعبة يمكنها مكافأة الأبناء خلال فصل الخريف تحت اسم Aces of the Multiverse.

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