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تطورات قضية اعتداء والدة طالبة على قائدة مدرسة في بيش

تطورات قضية اعتداء والدة طالبة على قائدة مدرسة في بيش
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تواصل – فريق التحرير:

بعد توجيه مدير تعليم صبيا، بدأت لجنة عاجلة التحقيق في واقعة اعتداء والدة إحدى الطالبات على قائدة مدرسة متوسطة في بيش، للوقوف على تفاصيلها وملابساتها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية حول الأمر.

وأشار المتحدث باسم إدارة تعليم صبيا إبراهيم الحازمي، إلى أن الجهات الأمنية من جهتها بدأت التحقيقات حول واقعة الاعتداء التي تم تداول تفاصيلها على مواقع التواصل الاجتماعي، مبيناً أنه سيتم إصدار بيان رسمي بنتائج التحقيقات عند اكتمالها.

وأضاف أن الإدارة ترفض جميع التصرفات الخارجة عن الإطار التربوي والتعليمي مهما كانت المبررات، مؤكداً أن الإدارة تعمل على إيجاد البيئة الصحية المناسبة والمناخ المدرسي الآمن والإيجابي الذي يحقق الرسالة التربوية.

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