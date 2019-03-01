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5 أشياء لا تشتريها مستعملة.. تعرض حياتك للخطر

5 أشياء لا تشتريها مستعملة.. تعرض حياتك للخطر
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تواصل – وكالات:

أحيانا قد يضطر المرء، لشراء بعض الأشياء المستعملة، لتوفير بعض المال، أو الجودة التي لم تعد موجودة في المنتج الجديد.

إلا أن الخبراء يحذرون من 6 من أشياء ينصح بعدم شرائها مستعملة أبداً وهي:

1- مقاعد الأطفال بالسيارات:

لا تشترِ مقاعد الأطفال الخاصة بالسيارة وما شابهها مستعملة، فبرغم إعجابك بها، إلا أنك لا تعرف تاريخ استخدام المقعد. أي تلف في جزء ولو صغير فيه يهدد حماية طفلك بطريقة كاملة. العمر الافتراضي عموماً لهذه المقاعد حوالي 6 سنوات، وبعد تعرضها لموجات حرارة الصيف وبرودة الشتاء، يمكن أن تتحلل أجزاؤها بطريقة لا يمكنك رؤيتها.

2- أَسرّة الأطفال:

يجب عدم استخدام أو شراء أَسرّة الأطفال المصنعة قبل شهر يونيو 2011 بسبب تغيير معايير السلامة، فهناك معايير صارمة مثل الارتفاع، والمسافة بين قضبان السرير، إضافة إلى مواصفات المراتب، فاذا حسبت كل هذا تجد أنه من الآمن لك ألا تشتريها مستعملة.

3- شراء المكياج أو أدواته:

يبدو شراء مواد التجميل المستعملة وكأنها صفقة جيدة، إلا أنكِ ستندمين لاحقاً وأنتِ تدفعين تكاليف زيارة الطبيب والأدوية. الماكياج وفرشاته تمس يديكِ وعينيكِ وفمكِ، وهي بيئة خصبة لجميع أنواع الجراثيم، ما يسبب الطفح الجلدي والالتهابات الخطيرة.

4- خوذة الحماية:

تستخدم خوذة الحماية عند ركوب الدراجات والخيول، ويصنع معظمها لتتحمل صدمة واحدة فقط، أو مقاومة ثقل واحد فقط عليها، فإذا حدث ذلك، تتأثر كفاءة الرغوة بداخلها ولن تحميك بنفس الطريقة، حتى لو بدت بشكل جيد، إضافة إلى أن الخوذات القديمة لا تلبي بالضرورة معايير الأمان الحديثة، وقد تكون بلا فائدة بمرور الوقت.

5– إطارات السيارات:

مثل مقاعد السيارات والخوذات، لا يمكنك معرفة الكثير عن تاريخ الإطارات، هل وقع لها حادث؟ هل استخدمت للقيادة بسرعات عالية جداً، أو في سحب الأحمال الثقيلة جدا؟ كل ذلك يتسبب في ضرر لا يمكنك رؤيته ظاهرياً. كل إطار له تاريخ انتهاء، ويمكن للإطارات أن يصل عمرها الافتراضي إلى 6 سنوات فقط، سواء كنت تستخدمها بكثرة أم لا.

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