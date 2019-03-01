وزير المالية: المملكة ملتزمة بدعم الأردن.. و«نيوم» سيوفر فرصاً كبيرة للأردنيين

تواصل – فريق التحيرر:

أكد وزير المالية، محمد الجدعان، مساء أمس الخميس، أن المملكة ملتزمة بدعم الأردن مالياً.

وأشار الجدعان، في تصريحات صحفية من الأردن، إلى أن مشروع نيوم العملاق سيوفر فرصاً كبيرة للأردنيين – وفقاً لـ”عكاظ”-.

وجاء تصريح الجدعان بالتزامن مع اجتماعات مؤتمر مبادرة لندن 2019، حيث وقعت عمان مذكرتي تفاهم الأولى مع الحكومة البريطانية للتعاون في مجال الموارد البشرية، والثانية مع الوكالة الفرنسية للإنماء لتوفير التمويل للموازنة وللمشروعات التي تشكل أولوية تنموية في الأردن.

وفي يونيو الماضي، دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى اجتماع رباعي والذي ضم ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، والشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير الكويت، والشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، لبحث سبل دعم الأردن لتخطي أزمته الاقتصادية. وقدمت القمة إلى الأردن حزمة مساعدات بلغت 2.5 مليار دولار.

وتم خلال الاجتماع، الاتفاق على قيام الدول الثلاث بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن يصل إجمالي مبالغها إلى مليارين وخمس مئة مليون دولار أمريكي.