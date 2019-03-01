اليمن.. مجزرة حوثية جديدة تستهدف أطفال الحديدة (فيديو)

تواصل – وكالات:

ارتكبت ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، أمس الخميس، مجزرة جديدة راح ضحيتها 5 أطفال بمحافظة الحديدة غرب اليمن، بينهم طفلان من أسرة واحدة.

وقال سكان محليون إن ميليشيات الحوثي قصفت بقذائف الهاون منطقة الناصر الأسفل السكنية، غرب مديرية التحيتا بالحديدة، مما أدى إلى مقتل ٥ أطفال، وفقا للعربية نت.

وأضافوا أن قذيفة سقطت وسط عدد من الأطفال كانوا يلعبون بالقرب من منازلهم في المنطقة وحولت أجسادهم إلى أشلاء.

وتواصل ميليشيات الحوثي مجازرها وجرائمها وإنتهاكاتها للمدنيين في الحديدة رغم الهدنة القائمة التي ترعاها الامم المتحدة بموجب اتفاق السويد الموقع بين الحكومة الشرعية والحوثيين .